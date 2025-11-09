Italiaan Bezzecchi boekt tweede zege van MotoGP-seizoen

PORTIMÃO (ANP) - MotoGP-coureur Marco Bezzecchi heeft in de Grote Prijs van Portugal zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De van poleposition vertrokken Italiaan domineerde de race en finishte met enkele seconden voor nummer 2 Álex Márquez uit Spanje. Diens landgenoot Pedro Acosta werd derde.

De Spanjaard Marc Márquez is al langere tijd zeker van het wereldkampioenschap en mist het einde van het seizoen door blessureleed. Zijn broer Álex is al zeker van de tweede plek. Bezzecchi kan volgend weekend in Valencia tijdens de laatste GP van het seizoen de derde plek veiligstellen.