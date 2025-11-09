ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Italiaan Bezzecchi boekt tweede zege van MotoGP-seizoen

Sport
door anp
zondag, 09 november 2025 om 15:23
anp091125097 1
PORTIMÃO (ANP) - MotoGP-coureur Marco Bezzecchi heeft in de Grote Prijs van Portugal zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De van poleposition vertrokken Italiaan domineerde de race en finishte met enkele seconden voor nummer 2 Álex Márquez uit Spanje. Diens landgenoot Pedro Acosta werd derde.
De Spanjaard Marc Márquez is al langere tijd zeker van het wereldkampioenschap en mist het einde van het seizoen door blessureleed. Zijn broer Álex is al zeker van de tweede plek. Bezzecchi kan volgend weekend in Valencia tijdens de laatste GP van het seizoen de derde plek veiligstellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

117451853 l normal none

6 simpele trucs om af te vallen (volgens de wetenschap)

collage (81)

Waaraan herken je domheid? Het verrassende antwoord uit de wetenschap

muere-un-joven

Tenerife: Reusachtige golven sleuren toeristen de zee in

ANP-336627680

Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”

23820291 m

Laat alle hoop varen: poep is overal

Loading