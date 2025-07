Petronas begint met olieboringen voor de kust van Suriname

PARAMARIBO (ANP/RTR) - Het Maleisische oliebedrijf Petronas begint zondag met het boren naar olie voor de kust van Suriname. De proefboringen zijn bedoeld om extra oliereserves op te sporen, maakte het Surinaamse staatsoliebedrijf Staatsolie zaterdag bekend.

De milieuautoriteit in Suriname verleende vorige maand een vergunning voor het project, aldus Staatsolie. Het diepzeegebied voor de kust van Suriname is in verschillende blokken verdeeld. De boringen vinden plaats in Blok 52, een gebied van 4749 vierkante kilometer waar eerder oliereserves zijn gevonden.

Suriname hoopt miljarden te verdienen aan de olie die de laatste jaren is ontdekt in zijn wateren. Toch lijkt het omzetten van exploratiesucces in tastbare olieproductie in Suriname uitdagender dan in buurland Guyana. Dat komt deels door het hoge aardgasgehalte van ruwe olie uit Suriname.