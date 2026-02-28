Gaat je haar echt sneller groeien als je het scheert?

De hardnekkige scheermythe: waarom we nog steeds denken dat haar
sneller en dikker terugkomt – en wat er écht in de haarwortel gebeurt.
We kennen allemaal het verhaal: als je eenmaal begint met scheren, groeit je haar sneller, dikker en donkerder terug. Een waarschuwing van moeders, vriendinnen en internetfora. Maar dermatologen en onderzoekers zijn opvallend eensgezind: het is een fabel
die hardnekkiger is dan menig stoppeltje.
Wie scheert, snijdt het haar simpelweg af ter hoogte van het huidoppervlak. De haarwortel en het haarzakje – waar groei, dikte en kleur worden bepaald – blijven volledig intact. Omdat je het zachte, dunne uiteinde van de haarpunten
weghaalt, hou je een stomp, recht afgesneden haartje over. Dat voelt stugger aan, ziet er donkerder uit en valt daardoor meer op, zeker op benen, oksels en in het gezicht.
Ook wetenschappelijk is de mythe al lang onderuit gehaald
. Al in 1928 liet onderzoek zien dat er na scheren geen meetbaar verschil was in snelheid of dikte van de teruggroeiende haren; recente dermatologische studies bevestigen dat. Toch blijft het idee leven, mede doordat we na een scheerbeurt extra letten op beginnende stoppels, en doordat sociale media vol staan met halve waarheden over ontharing.
Daarmee blijft scheren vooral een praktische, tijdelijke ontharingsmethode – geen groeiversneller en geen garantie op extra “bos haar”, hoe graag sommige tienerbaarden dat ook zouden willen.