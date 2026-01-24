Pieterse wint wereldbekerwedstrijd veldrijden in Maasmechelen

MAASMECHELEN (ANP) - Puck Pieterse heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Maasmechelen op haar naam geschreven. Het was voor de 23-jarige Amersfoortse de eerste zege in de wereldbeker dit seizoen.

Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado eindigde op tien seconden als tweede, vlak voor Amandine Fouquenet uit Frankrijk.

Topfavoriete Lucinda Brand, die vorige week de eindzege in de wereldbeker veiligstelde, eindigde op de tiende plaats. De 36-jarige Nederlandse zou een zware trainingsweek achter de rug hebben met het oog op het WK van volgend weekend. Brand had met een overwinning haar landgenote Marianne Vos kunnen passeren op de eeuwige ranglijst. Beide veldrijdsters staan in totaal op 28 wereldbekerzeges.