ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pieterse wint wereldbekerwedstrijd veldrijden in Maasmechelen

Sport
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 14:46
anp240126083 1
MAASMECHELEN (ANP) - Puck Pieterse heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Maasmechelen op haar naam geschreven. Het was voor de 23-jarige Amersfoortse de eerste zege in de wereldbeker dit seizoen.
Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado eindigde op tien seconden als tweede, vlak voor Amandine Fouquenet uit Frankrijk.
Topfavoriete Lucinda Brand, die vorige week de eindzege in de wereldbeker veiligstelde, eindigde op de tiende plaats. De 36-jarige Nederlandse zou een zware trainingsweek achter de rug hebben met het oog op het WK van volgend weekend. Brand had met een overwinning haar landgenote Marianne Vos kunnen passeren op de eeuwige ranglijst. Beide veldrijdsters staan in totaal op 28 wereldbekerzeges.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

ANP-546518521

Waarom de menselijke penis zo groot is (dat is geen toeval)

273023552_m

Waarom Chinese vrouwen geen kinderen (meer) willen

Sixty-and-Me_What-Adult-Children-Are-Saying-When-It-Comes-to-Estrangement-and-Why-Parents-Want-to-Know

Waarom steeds meer kinderen met hun ouders breken

anp 475667396

Hotelkamertips van een KLM-stewardess: Wat je allemaal niet kunt doen met een douchekapje

Scherm­afbeelding 2026-01-24 om 08.10.00

Het bizondere gezichtsierraad van Maan zou minstens 25000 euro kosten

Loading