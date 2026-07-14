Italiaanse wielrenner Trentin stapt uit Tour vanwege ziekte

AURILLAC (ANP) - De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin (36) is dinsdag niet van start gegaan in de tiende etappe van de Tour de France. Dat meldt zijn ploeg Tudor op sociale media. Trentin heeft 's nachts koorts gekregen en is daardoor niet in staat om de Tour te vervolgen, schrijft zijn ploeg.

Trentin is de tiende uitvaller in deze Ronde van Frankrijk. Eerder verliet ook zijn Nederlandse ploeggenoot Arvid de Kleijn de koers. De Italiaan won in het verleden drie Touretappes, in 2013, 2014 en 2019.

De etappe van dinsdag, op de Franse nationale feestdag, gaat over 166,6 kilometer van Aurillac naar Le Lioran.