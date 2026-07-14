OM: verdachte doden vrouw Arnhem wilde lichaam laten verdwijnen

ARNHEM (ANP) - De 34-jarige man die is aangehouden op verdenking van het doden van een vrouw in zijn woning aan de Kronenburgsingel in Arnhem, zou het lichaam van het slachtoffer hebben verminkt met de bedoeling het te laten verdwijnen.

Dat bleek dinsdag uit een beknopte toelichting van het Openbaar Ministerie op het bijna afgeronde rechercheonderzoek in de zaak, tijdens een eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Arnhem.

Het lichaam van de vrouw werd op 2 april gevonden in de woning. Verdachte Maurice B. werd diezelfde dag aangehouden. De man was niet aanwezig op de zitting van de rechtbank.

Definitief sectierapport

Het slachtoffer, van wie de leeftijd nog niet bekend is gemaakt, zou al op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan voor een seksafspraak. Een ruzie daarover zou tot dodelijk geweld hebben geleid.

Justitie is nog in afwachting van een definitief sectierapport. De telefoon van B. is onderzocht en er zijn getuigen gehoord. Het OM wil aan de hand van alle onderzoeksgegevens een "reconstructie in de tijd" maken. Ook moet de verdachte nogmaals worden verhoord.

De volgende inleidende zitting is op 1 september. De rechtbank in Arnhem hoopt de zaak in januari volgend jaar inhoudelijk te kunnen behandelen.