Jepchirchir mist net als Hassan marathon in Londen

LONDEN (ANP) - Peres Jepchirchir doet op 26 april niet mee aan de marathon van Londen. De regerend wereldkampioene uit Kenia was twee jaar geleden de snelste in de hoofdstad van Engeland en won de olympische race over 42 kilometer en 195 meter in Tokio (2021).

Jepchirchir is op de weg terug van een blessure. "Ik train vanaf januari weer, maar ik ben nog niet goed genoeg om mee te doen", laat ze in een verklaring weten.

Jepchirchir miste de marathon van Londen vorig jaar ook door een blessure. Haar afmelding is een nieuwe tegenvaller voor de organisatie. Olympisch kampioene Sifan Hassan kan door een achillespeesblessure niet meedoen.