Judobond stelt oud-judoka Elmont aan als directeur topsport

NIEUWEGEIN (ANP) - Judo Bond Nederland (JBN) heeft Guillaume Elmont aangesteld als nieuwe directeur topsport. De 43-jarige oud-wereldkampioen is per 1 mei de opvolger van Gijs Ronnes, van wie in oktober afscheid werd genomen. Anthonie Wurth nam in de tussentijd op interim-basis de taken waar.

"Judo is mijn passie, en ik keer met veel energie terug om bij te dragen aan de toekomst van onze sporten", zei Elmont via de bond. "Mijn drijfveer is om een sterk en duurzaam topsportklimaat te creëren, waarin talenten en coaches de juiste ondersteuning krijgen om te excelleren. Met een heldere visie, innovatie en samenwerking wil ik bouwen aan een fundament waarmee Nederland weer structureel meedoet op mondiaal niveau."

Voorzitter Thomas van Gestel is blij met de aanstelling van Elmont, die de lijnen gaat uitzetten van het topsportbeleid voor judo en jiujitsu. "Met Guillaume halen we iemand in huis die niet alleen een ontzettend grote staat van dienst in het judo heeft, maar ook buiten de mat ruimschoots zijn sporen verdiend heeft. Met zijn ervaring in talentontwikkeling, teamcoördinatie, prestatiepsychologie en strategisch management, zijn wij overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is", aldus Van Gestel.

Elmont won de wereldtitel in 2005 en veroverde meerdere medailles op EK's en WK's. Hij was drie keer actief op de Olympische Spelen, met een vijfde plaats als beste prestatie.