VN-mensenrechtenchef spreekt afschuw uit over aanvallen op Gaza

GENÈVE (ANP/DPA/RTR) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft zijn afschuw uitgesproken over de grote Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. Het is volgens Türk duidelijk dat er geen militaire oplossing is voor het conflict.

"De enige weg vooruit is een politieke oplossing, in overeenstemming met het internationaal recht", staat in een verklaring. "Dat Israël opnieuw overgaat tot militair geweld, brengt alleen maar meer ellende voor de Palestijnse bevolking, die al onder catastrofale omstandigheden lijdt."

Uit de Gazastrook komen berichten over honderden doden en ziekenhuizen die worstelen met de toestroom van slachtoffers. "Deze nachtmerrie moet onmiddellijk stoppen", zei Türk.

Uitruil gevangenen

De mensenrechtenchef wil dat gijzelaars worden vrijgelaten en dat de oorlog wordt beëindigd. Sinds het ingaan van het bestand in januari zijn herhaaldelijk gijzelaars geruild voor Palestijnse gevangenen in Israël.

De vrijlating van de resterende gijzelaars zou later plaatsvinden, maar hun lot is onzeker nu de strijd is hervat. In de Gazastrook bevinden zich volgens Israëlische media mogelijk nog 24 levende gijzelaars.