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Judobond wijst twee debutanten aan voor WK in Azerbeidzjan

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 17:14
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NIEUWEGEIN (ANP) - De judobond heeft de eerste selectie gemaakt voor de wereldkampioenschappen in Azerbeidzjan in oktober. Shannon van de Meeberg (klasse tot 57 kilogram) en Yael van Heemst (klasse tot 78 kilogram) maken in Bakoe hun debuut op een mondiaal eindtoernooi voor senioren.
Vooralsnog zijn er tien judoka's aangewezen, onder wie Joanne van Lieshout. Zij veroverde eerder dit jaar de Europese titel en greep in 2024 de wereldtitel in de klasse tot 63 kilogram.
De andere namen zijn Sanne van Dijke en Margit de Voogd (beiden -70 kg), Amber Gersjes (-48 kg), Naomi van Krevel (-52 kg), Simeon Catharina en Michael Korrel (beiden -100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg).
Na de Grand Slam van Boedapest (11 tot en met 13 september) kan de selectie nog worden aangevuld.
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