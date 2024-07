Judoka Beurskens vroeg uitgeschakeld bij olympisch debuut

PARIJS (ANP) - Judoka Julie Beurskens is bij haar olympische debuut in Parijs al in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram uitgeschakeld. De 20-jarige Amersfoortse verloor in de Arena Champ-de-Mars van de Duitse Pauline Starke.

Beurskens vocht voor wat ze waard was tegen de Duitse, die twee keer de mat af moest voor de behandeling van een wondje aan haar hand. De talentvolle Nederlandse kwam een waza-ari achter, maar verdiende er later zelf een. Ze verloor na een derde straf voor passiviteit.

Beurskens is opgeleid in de judoschool van oud-judoka Theo Meijer, in 1992 winnaar van olympisch brons. Ze werd in 2022 Europees kampioene bij de junioren. Dit jaar won ze zilver op de grand prix van Linz (Oostenrijk) en werd ze vijfde op de Grand Slam van Bakoe (Azerbeidzjan).