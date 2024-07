Judoka en topfavoriete Abe verrassend vroeg uitgeschakeld

PARIJS (ANP/RTR) - Judoka en regerend olympisch kampioene Uta Abe is verrassend vroeg uitgeschakeld op de Spelen van Parijs. In de klasse tot 52 kilogram verloor de Japanse bij de laatste zestien van Diyora Keldiyorova uit Oezbekistan. Het was de eerste nederlaag van Abe in een individuele competitie sinds 2019.

De 24-jarige Abe verloor op ippon en liet na afloop haar tranen de vrije loop. De viervoudig wereldkampioene was de dag nog gestart met een simpele overwinning op de Canadese Kelly Deguchi.