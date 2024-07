Elektrische automarkt wereldwijd met de helft gegroeid in 2023

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het aantal elektrische auto's is vorig jaar wereldwijd met ongeveer de helft toegenomen. Volgens het Duitse onderzoeksbureau ZSW waren er eind 2023 in totaal zo'n 42 miljoen auto's met een elektromotor. Het gaat om volledige elektrische auto's, plug-in hybrides en elektrische voertuigen met een range extender.

Meer dan de helft van het wereldwijde totaal, 23,4 miljoen auto's, rijdt in China rond. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats, met 4,8 miljoen voertuigen. Duitsland staat op de derde plaats met 2,3 miljoen, gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 1,6 en 1,5 miljoen.

De laatste maanden merken veel autofabrikanten echter dat de vraag naar volledig elektrische voertuigen afneemt. Het Duitse Mercedes heeft hierdoor zijn elektrificatieplannen teruggeschroefd om weer meer te investeren in voertuigen met verbrandingsmotoren, werd vorige week bekend. Onlangs kwam ook uit een Duits onderzoek naar voren dat veel autodealers in Duitsland huiverig zijn om elektrisch aangedreven auto's in te ruilen, omdat ze er moeilijk van afkomen.