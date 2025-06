Judoka Kamps verliest halve finale WK en strijdt verder om brons

BOEDAPEST (ANP) - Judoka Marit Kamps is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de WK in Boedapest. Ze verloor van de Japanse Mao Arai in de halve eindstrijd in de klasse boven 78 kilogram.

Kamps strijdt later op donderdag in een rechtstreeks gevecht met de Zuid-Koreaanse Hyeonji Lee om brons.

De 24-jarige Kamps won eerder op de WK van de Russin Marija Ivanova (yuko), de Servische Milica Zabic (ippon) en Emma-Melis Aktas uit Estland, die na meerdere straffen gediskwalificeerd werd. Tegen de Japanse Arai kreeg Kamps te veel straffen.

Karen Stevenson werd uitgeschakeld in de klasse boven 78 kilogram. In haar eerste optreden in de herkansingen tegen de Zuid-Koreaanse Hyeonji Lee lag ze al na dertien seconden op haar rug (ippon). Lee is de tegenstander van Kamps in een gevecht om brons.