Judoka Korrel uitgeschakeld voor bronzen medaille in Parijs

PARIJS (ANP) - Judoka Michael Korrel kan geen bronzen medaille meer winnen op de Olympische Spelen van Parijs. De 30-jarige Korrel boog in de herkansingen van de klasse tot 100 kilogram voor de Israëliër Peter Paltchik. In de verlenging (golden score) werd Korrel op zijn rug gegooid en verloor hij op ippon.

Korrel begon als nummer 7 van de wereld het olympisch toernooi in de Arena Champ-de-Mars met een 'bye'. In de achtste finales won hij op waza-ari van Dzhafar Kostoev uit de Verenigde Arabische Emiraten. Vervolgens leed hij in de kwartfinales een duidelijke nederlaag tegen de Oezbeek Moezaffarbek Toerobojev, de nummer 4 op de wereldranglijst. Hij wierp Korrel na 3 minuten tegen de mat en won op ippon.

Korrel heeft het in Parijs wel beter gedaan dan op de Spelen van Tokio, toen hij er na zijn eerste partij uitvloog. De judoka uit Vianen haalde in zijn carrière twee keer een individuele bronzen medaille op een WK en was in 2022 Europees kampioen.