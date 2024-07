PARIJS (ANP/RTR) - De Sloveense sportploeg is bij de Olympische Spelen in Parijs van de nul medailles af. Judoka Andreja Leski won de finale in de klasse tot 63 kilogram van de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz. Het brons ging naar Laura Fazliu uit Kosovo en Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk.

Joanne van Lieshout haalde het finaleblok niet. De 21-jarige regerend wereldkampioene verloor in de ochtend verrassend van de Zuid-Koreaanse Kim Jisu.