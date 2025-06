Judoka Steenhuis snel uitgeschakeld op WK

BOEDAPEST (ANP) - Voor Guusje Steenhuis zijn de WK in Boedapest op een teleurstelling uitgelopen. De judoka liep in haar eerste wedstrijd tegen Anna Monta Olek in de klasse tot 78 kilogram een blessure op en kon de Duitse vervolgens onvoldoende partij bieden. Steenhuis maakte de wedstrijd wel af, maar greep een aantal keren naar haar pijnlijke schouder. Ze verloor met een waza-ari.

De 32-jarige Steenhuis won eenmaal zilver en tweemaal brons op een WK. Ook Lieke Derks is uitgeschakeld in de klasse tot 78 kilogram. Ze verloor in de tweede ronde van de Chinese Ma Zhenzhao (waza-ari). Simeon Catharina heeft zijn eerste optreden in de klasse tot 100 kilogram overtuigend gewonnen. Hij versloeg de Brit Rhys Thompson met een ippon.

Sanne van Dijke bezorgde de Nederlandse ploeg dinsdag het eerste succes op het WK. Ze pakte brons in de klasse tot 70 kilogram.