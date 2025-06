Van Weel sluit enkelband overlastgevende asielzoekers niet uit

DEN HAAG (ANP) - Asielminister David van Weel (VVD) sluit niet uit dat een enkelband wordt gebruikt bij overlastgevende asielzoekers bij het aanmeldcentrum van Ter Apel. In een Kamerdebat verzoekt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski de demissionaire bewindsman om "desnoods met een enkelband" te voorkomen dat raddraaiers zich laten zien in nabijgelegen dorpskernen.

De toenmalige asielminister Marjolein Faber (PVV) begon in april met een proef voor overlastgevende asielzoekers als andere maatregelen niet werken. Zij komen terecht in een strenge opvanglocatie in Ter Apel, mogen alleen in en om het terrein van het asielzoekerscentrum blijven en mogen de nabijgelegen woon- en dorpskernen niet in.

De vijf hiervoor beschikbare plekken zijn nog niet gebruikt, bevestigt de minister na berichtgeving van RTL. Rajkowski vroeg de minister om "nog voor de zomer dit goed te gaan regelen". Van Weel reageerde dat "ik naar alle middelen moet kijken. Dat kan dus ook een enkelband zijn."