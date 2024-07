PARIJS (ANP) - Judoka Sanne van Dijke is op de Olympische Spelen van Parijs doorgedrongen tot de halve finales. De winnares van brons in Tokio was in de kwartfinales van de klasse tot 70 kilogram met een waza-ari te sterk voor de Japanse Saki Niizoe, de nummer 6 van de wereld.

De 29-jarige Van Dijke haalde drie jaar geleden bij haar olympische debuut in Tokio ook de halve finales, waarin ze verloor. Via de herkansingen pakte de Brabantse alsnog de enige Nederlandse judomedaille van de Spelen.