Judoka's Catharina en Spijkers grijpen brons in Tbilisi

TBILISI (ANP) - Judoka's Simeon Catharina en Jur Spijkers hebben brons overgehouden aan de Grand Slam in Tbilisi. Het zijn de tweede en derde Nederlandse medailles bij het toernooi in Georgië. Eerder won Joanne van Lieshout zilver.

Simeon Catharina versloeg in de strijd om het brons in de klasse tot 100 kilogram Darko Brasnjovic uit Servië met ippon. Hij had in de derde ronde verloren van de Rus Idar Bifov, die later het goud greep. Michael Korrel verloor in de herkansingen van Nika Geokharazishvili uit Georgië.

Jur Spijkers verloor in de klasse boven 100 kilogram de strijd om een plek in de finale van de Georgiër Irakli Demetrashvili. Daarna verzekerde hij zich van brons doordat Dzhamal Gamzatkhanov uit Azerbeidzjan in de golden score tegen zijn derde straf aanliep.