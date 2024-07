Olympische triatlon uitgesteld tot 31 juli om vies water Seine

De triatlon voor de mannen bij de Olympische Spelen van Parijs is uitgesteld tot woensdag 31 juli, meldt de sportbond World Triathlon. Het evenement begint die dag om 10.45 uur, vlak na de 800 meter hardlopen voor vrouwen.

De triatlon zou oorspronkelijk dinsdag om 08.00 uur beginnen. Reden voor het uitstel is de gebrekkige waterkwaliteit van de Seine, de rivier waarin de triatleten het zwemonderdeel afwerken. Door de regenval van afgelopen weekend is de waterkwaliteit verslechterd. De organisatie had om die reden de parcoursverkenning in de rivier al twee keer geannuleerd.

World Triathlon komt dinsdag om 08.00 uur bijeen met de coaches van alle 55 deelnemers om hen alle informatie en het bijgewerkte schema voor de race te verstrekken, aldus de organisatoren.

Mitch Kolkman en Richard Murray komen voor Nederland in actie. Zij hebben vorig jaar al een keer de stroming in de Seine getest.