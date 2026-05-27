Kampioen Oklahoma City Thunder op één zege van nieuwe NBA-finale

OKLAHOMA CITY (ANP/AFP) - Titelverdediger Oklahoma City Thunder heeft nog één zege nodig om opnieuw de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA te bereiken. De Canadese sterspeler Shai Gilgeous-Alexander hielp de kampioen met 32 punten aan een 127-114-thuiszege op San Antonio Spurs. De ploeg uit Oklahoma City komt daardoor 3-2 voor in de finale van de Western Conference, met nog twee duels te gaan.

San Antonio Spurs speelde een slordige wedstrijd. De Franse vedette Victor Wembanyama was goed voor 20 punten, maar benutte slechts vier van zijn vijftien pogingen uit open spel. Ook aanvaller Devin Vassell kon zijn ploeg niet zo goed helpen als in eerdere duels.

Oklahoma City Thunder kan zich donderdag in San Antonio verzekeren van de NBA-finale. Anders volgt een beslissend duel. New York Knicks plaatste zich maandag al voor de strijd om de titel.