ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX opent met winst, AkzoNobel fors hoger na verwerpen bod

Economie
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 9:19
anp270526086 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag iets hoger geopend, na de verliesbeurt een dag eerder. AkzoNobel was een opvallende stijger op het Damrak. Het verfconcern, dat gaat fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems, verwierp onlangs een overnamebod van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams. Volgens AkzoNobel, bekend van merken als Dulux, Sikkens en Flexa, wordt doorgegaan met de fusie met Axalta.
De koers van AkzoNobel steeg ruim 16 procent tot meer dan 61 euro per aandeel. Het bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams bedroeg 73 euro per aandeel in contanten en werd op 29 april ingediend. AkzoNobel verwierp het bod op 1 mei omdat het te laag was. Het bedrijf blijft de fusie met Axalta aanbevelen bij de aandeelhouders.
De AEX noteerde kort na opening een plus van 0,2 procent op 1044,72 punten. Op dinsdag daalde de hoofdindex nog meer dan 1 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

Loading