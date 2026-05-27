AEX opent met winst, AkzoNobel fors hoger na verwerpen bod

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag iets hoger geopend, na de verliesbeurt een dag eerder. AkzoNobel was een opvallende stijger op het Damrak. Het verfconcern, dat gaat fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta Coating Systems, verwierp onlangs een overnamebod van het Japanse Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams. Volgens AkzoNobel, bekend van merken als Dulux, Sikkens en Flexa, wordt doorgegaan met de fusie met Axalta.

De koers van AkzoNobel steeg ruim 16 procent tot meer dan 61 euro per aandeel. Het bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams bedroeg 73 euro per aandeel in contanten en werd op 29 april ingediend. AkzoNobel verwierp het bod op 1 mei omdat het te laag was. Het bedrijf blijft de fusie met Axalta aanbevelen bij de aandeelhouders.

De AEX noteerde kort na opening een plus van 0,2 procent op 1044,72 punten. Op dinsdag daalde de hoofdindex nog meer dan 1 procent.