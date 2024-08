Kelderman grijpt na val naast leiderstrui in de Ronde van Polen

KARPACZ (ANP) - Wielrenner Wilco Kelderman is er niet in geslaagd de leiderstrui in de Ronde van Polen over te nemen van de Belg Thibau Nys. De 33-jarige wielrenner van Visma - Lease a Bike zette in de tweede etappe, een individuele tijdrit van 15,4 kilometer, de elfde tijd neer. Ploeggenoot Jonas Vingegaard, die tweede werd achter de Belg Tim Wellens van UAE Team Emirates, is de nieuwe leider.

Wellens was op het oplopende parcours van Mysłakowice naar Karpacz de snelste in 23.59 minuten. Vingegaard was negen seconden langzamer dan de Belg. Kelderman ging in een bocht onderuit, wat hem tijd kostte. Hij kwam binnen op 42 seconden van Wellens.

In het algemeen klassement blijft Kelderman tweede, nu achter Vingegaard. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike heeft een voorsprong van 24 seconden. De Italiaan Diego Ulissi staat derde op 25 seconden.

De Ronde van Polen duurt tot en met zondag.