Starbucks wint op beurs na bekendmaking nieuwe topman

NEW YORK (ANP) - Starbucks is dinsdag na het openen van de New Yorkse aandelenbeurzen omhooggeschoten. Beleggers reageerden op het nieuws dat de koffieketen een nieuwe topman naar voren heeft geschoven. Brian Niccol, nu nog topman van restaurantketen Chipotle Mexican Grill, gaat het bedrijf vanaf 9 september leiden. De huidige topman Laxman Narasimhan treedt per direct terug, ook als lid van de raad van bestuur.

De resultaten van Starbucks vielen volgens beleggers de laatste tijd tegen. Uit de winst van 19 procent voor het aandeel valt op te maken dat ze hoge verwachtingen hebben van Narasimhans vervanger. De activistische belegger Eliott Investment Management zou actief hebben aangedrongen op verbeteringen binnen Starbucks.

Op de financiële markten gaat deze week ook veel aandacht uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de VS, die woensdag verschijnen. In de aanloop naar die gegevens werd bekend dat de producentenprijzen in de VS minder hard waren gestegen dan economen hadden verwacht. Die prijzen die fabrikanten rekenen zijn van invloed op de inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 39.504 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 5381 punten en techgraadmeter Nasdaq won ruim 1 procent tot 16.595 punten. De graadmeters lieten maandag weinig beweging zien, na de turbulente beurshandel vorige week die werd veroorzaakt door de angst voor een recessie in de VS.