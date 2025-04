Kenianen Korir en Lokedi winnen marathon Boston

BOSTON (ANP/AFP) - De Keniaanse hardlopers John Korir en Sharon Lokedi hebben de marathon van Boston op hun naam geschreven. Korir won in 2.04.45. Lokedi liep ruim onder het parcoursrecord van 2.19.59 uit 2014. Ze won in 2.17.22.

De 28-jarige Korir, vorig jaar winnaar van de marathon van Chicago, trad in de voetsporen van zijn oudere broer Wesley Korir, die in 2012 zegevierde in de marathon van Boston. "Ik had mijn broer beloofd dat ik zou gaan winnen", verwees Korir naar zijn broer die tegenwoordig politicus is. Hij bleef Alphonce Felix Simbu uit Tanzania en zijn landgenoot Cybrian Kotut voor.

Lokedi was 19 seconden sneller dan titelverdedigster en landgenote Hellen Obiri. Yalemzerf Yehualaw uit Ethiopië eindigde als derde.