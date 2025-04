Voetbalvedette Messi bedankt overleden paus Franciscus

MIAMI (ANP) - De Argentijnse vedette Lionel Messi heeft op Instagram zijn eer bewezen aan de maandag overleden paus Franciscus. "Een andere paus, benaderbaar, Argentijn", schrijft de voetballer van Inter Miami op zijn socialemediakanaal. "Rust in vrede, paus Franciscus. Bedankt dat u de wereld een betere plek hebt gemaakt. We zullen u missen."

Messi deelt bij het bericht een foto van zijn ontmoeting met de paus in augustus 2013 voorafgaand aan een interland van Argentinië tegen Italië. De selecties van Argentinië en Italië overhandigden de paus destijds een olijfboom die later in Vaticaanstad werd geplant.