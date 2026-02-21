Kerstholt noemt Van 't Wout na derde goud 'magische vakidioot'

MILAAN (ANP) - Bondscoach Niels Kerstholt had vrijdag na afloop van het olympische shorttracktoernooi even nodig om Jens van 't Wout te omschrijven. "Jens is een magische vakidioot met een gebruiksaanwijzing", zei hij over de Nederlandse uitblinker op de Winterspelen van Milaan. Van 't Wout won drie keer goud en een keer brons.

Kerstholt bedoelde met het woord gebruiksaanwijzing niet dat Van 't Wout iemand is die naast zijn schoenen loopt. "Maar hij doet wel bepaalde dingen graag zelf, zoals eigen analyses maken. Je moet hem dicht bij je houden en zorgen dat hij er met zijn hoofd bij blijft", aldus Kerstholt. "Hij is een vakidioot. Daar houd ik van. Je moet hem soms zijn eigen magie laten doen. Dan is die gozer tot wonderen in staat."

Van 't Wout behaalde goud op de 1000 en 1500 meter en met de aflossingsploeg bij de mannen. Op de 500 meter eindigde hij als derde. Xandra Velzeboer won met de 500 en 1000 meter twee individuele afstanden en Melle van 't Wout verzekerde zich op de 500 meter van zilver.

Moeilijk te overtreffen

"We zijn verreweg het beste shorttrackland hier, met een grote voorsprong op nummer 2 Zuid-Korea", doelde Kerstholt op het verschil in gouden medailles (vijf om twee). "Ik sta hier nu aan het einde van het toernooi wel te tollen op mijn benen. In mijn eentje was dit nooit gelukt. De technische staf waarmee ik werk is één geheel."

De prestatie van de Nederlandse shorttrackers op de Spelen lijkt nog maar moeilijk te overtreffen. "Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen", aldus Kerstholt. "Maar nee hoor, dat ga ik zeker niet doen."