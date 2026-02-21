Venezolaanse autoriteiten verlenen 379 gevangenen amnestie

CARACAS (ANP/AFP) - De Venezolaanse autoriteiten hebben 379 politieke gevangenen amnestie verleend. Dat heeft een parlementariër die toezicht houdt op het proces gezegd, nadat vrijdag een amnestiewet werd aangenomen die al werd verwacht sinds het afzetten van ex-president Nicolás Maduro.

"Er zijn door het Openbaar Ministerie verzoeken ingediend bij de bevoegde rechtbanken om amnestieregelingen toe te kennen aan in totaal 379 personen", zei parlementslid Jorge Arreaza in een televisie-interview. Hij voegde eraan toe dat de betreffende mensen "tussen vanavond en morgenochtend" worden vrijgelaten en amnestie krijgen.

Toch is er kritiek op de amnestiewet. Die bepaalt namelijk dat de amnestie niet geldt voor mensen die "gewelddadige acties door buitenlandse regeringen tegen het land en zijn bevolking hebben bevorderd, ondersteund of uitgevoerd". En juist dat zijn beschuldigingen op basis waarvan veel leden van de oppositie zijn vervolgd.