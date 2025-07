Kickboksers Rigters en Ben Saddik tegenover elkaar op Glory

ROTTERDAM (ANP) - Kickboksers Levi Rigters en Jamal Ben Saddik nemen het zaterdag 23 augustus in Ahoy in Rotterdam tegen elkaar op. Dat meldt kickboksorganisatie Glory.

Voor de 30-jarige Rigters wordt het zijn eerste gevecht sinds hij in december in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht van Rico Verhoeven verloor. De Belg Ben Saddik verloor twee keer van Verhoeven in een gevecht om de wereldtitel.

Ben Saddik werd vorige maand in hoger beroep veroordeeld tot veertig maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Het hof van beroep in Antwerpen achtte bewezen dat hij samen met zijn broer en nog een derde persoon ruim 1.230.000 euro heeft witgewassen. Wanneer Ben Saddik zijn celstraf moet uitzitten, is niet bekend.