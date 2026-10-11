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Kipchoge (41) wint marathon van Melbourne in parcoursrecord

Sport
door anp
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MELBOURNE (ANP) - Eliud Kipchoge heeft de marathon van Melbourne gewonnen. De tweevoudig olympisch kampioen uit Kenia finishte in een parcoursrecord (2.09.10).
De 41-jarige Kipchoge vierde zijn eerste overwinning sinds 2023 toen hij de snelste in Berlijn was. De voormalig wereldrecordhouder wil de komende twee jaar op elk continent een marathon lopen. Hij begon vijf maanden geleden in Kaapstad aan zijn missie.
"Ik geloof dat mijn lichaam nog steeds op topniveau presteert en dat ik de concurrentie met de volgende generatie aankan", zei Kipchoge aan de finish. "Ik ben de oudste atleet in het veld, maar ik vind het leuk om met jongeren te lopen. Na 30 kilometer heb ik het tempo opgevoerd om het parcoursrecord te verbeteren. Mijn plan is geslaagd."
De Australiër Thomas Do Canto eindigde als tweede (2.10.35). Zijn landgenoot Reece Edwards werd derde 2.14.33.
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