Schade en evacuatieoproep in Nepal na nieuwe overstroming

KATHMANDU (ANP/RTR) - Een nieuwe overstroming heeft in Nepal tot grote schade geleid. De autoriteiten hebben burgers die bij de rivier zondag wonen opgeroepen een veilige plek te zoeken.

Het ging naar verluidt mis door een aardverschuiving bij het dorp Chumnubri in het district Gorkha. Puin belandde in de rivier en dat leidde tot een overstroming.

"We hebben dorpelingen die stroomafwaarts langs de rivieroevers wonen gevraagd te evacueren en zich in veiligheid te brengen", zei een hoge bestuurder in het gebied.

Schade

Door de overstroming zouden ongeveer tien huizen en twee bruggen zijn verwoest. Ook liep een kamp bij een hydro-elektrisch project schade op.

De krijgsmacht heeft volgens premier Balendra Shah zes mensen gered die zich in de gevarenzone bevonden. Bij het getroffen hydro-elektrische project zou daarnaast een groep medewerkers zijn gevlucht.

Nepal wordt vaker opgeschrikt door overstromingen. In augustus vielen daardoor meer dan 1400 doden. Duizenden mensen worden nog vermist.