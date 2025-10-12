Kiplimo soleert naar zege in marathon Chicago in elfde tijd ooit

CHICAGO (ANP) - De Oegandese atleet Jacob Kiplimo heeft de marathon van Chicago gewonnen, een van de zeven majors. De wereldrecordhouder op de halve marathon soleerde naar de winst in de elfde tijd ooit gelopen: 2.02.23.

De Keniaan Amos Kipruto arriveerde op een achterstand van anderhalve minuut als tweede in 2.03.54. Alex Masai, ook uit Kenia, eindigde als derde in 2.04.37.

Kiplimo nam na ongeveer 30 kilometer afstand van de Keniaan John Korir, de winnaar van vorig jaar. Hij liep lang op het schema van het wereldrecord van 2.00.35, maar kon dat niet volhouden.