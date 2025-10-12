Oranje begint met Malen en Kluivert tegen Finland

AMSTERDAM (ANP) - Donyell Malen en Justin Kluivert beginnen met het Nederlands elftal aan de thuiswedstrijd tegen Finland in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ze krijgen de voorkeur boven Jeremie Frimpong en Tijjani Reijnders, die donderdag aan de aftrap verschenen van het gewonnen uitduel met Malta (0-4).

Met Frimpong voor zich kwam rechtsback Denzel Dumfries minder aan aanvallen toe dan in veel vorige interlands. Ronald Koeman verklapte zaterdag al dat Memphis Depay terugkeert in de spits. Daardoor zit Wout Weghorst op de bank als het duel om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA begint.

Nederland staat bovenaan in poule G, met 3 punten meer en een veel beter doelsaldo dan Polen en Finland, dat een duel meer heeft gespeeld. Oranje sluit volgende maand het kwalificatietoernooi voor het WK af met een uitwedstrijd tegen Polen en een thuisduel met Litouwen.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk en Van de Ven; Gravenberch, Kluivert en De Jong; Malen, Depay en Gakpo.