ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trentin wint voor de derde keer wielerwedstrijd Parijs-Tours

Sport
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 17:21
anp121025099 1
TOURS (ANP) - De Italiaan Matteo Trentin (36) heeft de eendaagse wielerwedstrijd Parijs-Tours gewonnen. Hij was in de straten van Tours in de sprint de snelste van een groepje voor de Fransman Christophe Laporte. Het was de derde keer dat Trentin de rit van Parijs naar Tours won. Er eindigde geen Nederlander bij de eerste tien.
Trentin rijdt sinds 2024 voor Tudor Pro Cycling Team. De ervaren Italiaan was verrast dat hij na een ontsnapping in de sprint de snelste was. "Ik ben nog jong van binnen", zei Trentin in een flashinterview na afloop. "Het was een heel zware rit. We hebben aangevallen. En dat loonde."
Trentin was in 2015 en in 2017 ook de snelste in Parijs-Tours.
De wedstrijd bestaat al sinds 1896. Het parcours van Parijs-Tours werd in 2018 gewijzigd. Sindsdien zijn er gravel- en zandstroken toegevoegd, waardoor de wedstrijd veel zwaarder is geworden. "De winst van vandaag is daarom niet vergelijkbaar met mijn eerdere twee zeges", aldus Trentin.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

Loading