Trentin wint voor de derde keer wielerwedstrijd Parijs-Tours

TOURS (ANP) - De Italiaan Matteo Trentin (36) heeft de eendaagse wielerwedstrijd Parijs-Tours gewonnen. Hij was in de straten van Tours in de sprint de snelste van een groepje voor de Fransman Christophe Laporte. Het was de derde keer dat Trentin de rit van Parijs naar Tours won. Er eindigde geen Nederlander bij de eerste tien.

Trentin rijdt sinds 2024 voor Tudor Pro Cycling Team. De ervaren Italiaan was verrast dat hij na een ontsnapping in de sprint de snelste was. "Ik ben nog jong van binnen", zei Trentin in een flashinterview na afloop. "Het was een heel zware rit. We hebben aangevallen. En dat loonde."

Trentin was in 2015 en in 2017 ook de snelste in Parijs-Tours.

De wedstrijd bestaat al sinds 1896. Het parcours van Parijs-Tours werd in 2018 gewijzigd. Sindsdien zijn er gravel- en zandstroken toegevoegd, waardoor de wedstrijd veel zwaarder is geworden. "De winst van vandaag is daarom niet vergelijkbaar met mijn eerdere twee zeges", aldus Trentin.