Klassementsleider Pedersen sprint naar derde ritzege in Giro

MATERA (ANP) - Wielrenner Mads Pedersen heeft zijn leidende positie in de Ronde van Italië verstevigd. De 29-jarige Deen van Lidl-Trek sprintte in de vijfde etappe, die over 151 kilometer van Ceglie Messapica naar Matera ging, naar de zege. Pedersen drukte zijn wiel net iets eerder over de finish dan de Italiaan Edoardo Zambanini (tweede) en de Brit Tom Pidcock.

Het was voor Pedersen, die eerder op woensdag zijn contract bij Lidl-Trek voor onbepaalde tijd verlengde, alweer zijn derde ritzege in deze Giro.