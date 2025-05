ABN AMRO eindigt flink hoger in AEX na kwartaalcijfers

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is de handelsdag woensdag hoger geëindigd in de AEX, de hoofdgraadmeter op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bank presenteerde zijn kwartaalcijfers, waaruit naar voren kwam dat het resultaat beter was dan analisten hadden verwacht. Dit ondanks dat ABN AMRO in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere winst boekte dan een jaar eerder. Het aandeel klom 5,5 procent.

De stemming op Beursplein 5 was verder wat terughoudend, na het optimisme op de markten de afgelopen dagen door afnemende handelsspanningen. Zo maakten China en de Verenigde Staten deze week bekend de hoge importtarieven die ze elkaar hadden opgelegd tijdelijk fors te verlagen. De AEX-index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 929,24 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 862,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.