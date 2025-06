Klaver achter Bisschops vierde op 200 meter bij FBK Games

HENGELO (ANP) - Lieke Klaver is bij de FBK Games in Hengelo met 23,40 seconden als vierde geëindigd op de 200 meter. De 26-jarige atlete was daarmee de tweede Nederlandse. Minke Bisschops werd derde met 23,14. De zege ging naar Anavia Battle uit de Verenigde Staten in 22,75.

Klaver werd eerder dit seizoen Europees kampioene indoor op de 400 meter. Op de 200 meter heeft ze een persoonlijk record van 22,46.

De 22-jarige Bisschops had eerder maandag in een nationale wedstrijd de 100 meter gewonnen in een persoonlijk record van 11,21 seconden.