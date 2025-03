Klaver lonkt naar goud na indrukwekkende halve finale 400 meter

APELDOORN (ANP) - Een medaille lonkt voor Lieke Klaver op de 400 meter bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. De 26-jarige atlete plaatste zich overtuigend voor de finale op zaterdagavond in Omnisport. Ze won haar heat van de halve finales met grote voorsprong op haar concurrenten in een tijd van 51,15.

Klaver is de Nederlandse troef op de 400 meter, omdat regerend Europees kampioene Femke Bol geen individuele races loopt dit indoorseizoen. Bol loodste donderdag wel het estafettekwartet op de 4x400 meter gemengd naar de Europese titel.

Klaver heeft in haar sprintcarrière al veertien medailles op internationale kampioenschappen vergaard, elf daarvan op de estafette. Ze won vorig jaar samen met Femke Bol, Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla goud op de 4x400 meter gemengde estafette bij de Olympische Spelen van Parijs.

Cathelijn Peeters wist zich niet voor de finale te plaatsen. De 28-jarige Brabantse atlete eindigde in haar race van de halve finales als zesde en laatste in een tegenvallende tijd van 53,21.

Peeters scherpte dit indoorseizoen haar persoonlijk record aan tot 51,56. Ze verraste vorig jaar met brons op de 400 meter horden op de EK in Rome. Ze behoorde in 2023 tot het team dat op de WK in Boedapest de wereldtitel veroverde op de 4x400 meter.