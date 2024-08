Klaver ontroostbaar na mislukte race: startschot duurde lang

SAINT-DENIS (ANP) - Lieke Klaver was na afloop van haar dramatische halve finale op de 400 meter bij de Olympische Spelen van Parijs niet in staat een heldere reactie te geven. "Mag ik alsjeblieft doorlopen, ik voel me echt niet lekker. Schrijf maar dat ik verdrietig ben", zei ze in de catacomben van het Stade de France tegen de verzamelde Nederlandse media. "Ik wil gewoon even huilen bij mijn coach."

De start van haar race verliep onrustig. Klaver bleef zitten in het startblok toen het schot klonk. De andere atleten renden wel weg, maar de starter kapte de race af met een tweede schot. Klaver kreeg een waarschuwing (gele kaart), omdat ze volgens de regels de startprocedure had verstoord. Ze mocht de wedstrijd vervolgen, maar na de tweede start was te zien was dat ze niet haar gebruikelijke snelheid haalde. Bij het uitkomen van de laatste bocht lag ze nog derde, op de meet had ze nog een positie verspeeld.

De vierde plaats was niet goed genoeg voor een directe plaats in de finale en met haar tijd van 50,44 behoorde ze niet tot de twee tijdsnelsten die ook doorgang kregen naar de eindstrijd op zaterdag.

Klaver snapte niet wat er mis ging. "Het ging gewoon niet goed. Punt. Het startschot duurde heel lang en ik kwam er niet goed in. Ik weet niet waarom ik niet heb gedaan wat ik kon. Een andere keer kom ik wel weer terug met een lach", zei de Enkhuizense nog voordat ze doorliep.