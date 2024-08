Financiën: 'emoties liepen op' rond stichting prinses Laurentien

DEN HAAG (ANP) - In de samenwerking tussen het ministerie van Financiën en de stichting van prinses Laurentien voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire "zijn de emoties wel eens opgelopen". Zo reageert het ministerie op berichtgeving van het AD, dat schrijft dat meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag over de prinses bij de ambtelijke top zouden zijn binnengekomen.

"Een aantal van onze collega's" heeft een mondelinge melding gedaan van opgelopen emoties, bevestigt het ministerie, maar een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel en of er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. "We houden het bij deze tekst." De woordvoerder laat ook in het midden of de meldingen gingen over prinses Laurentien, zoals het AD meldt, of over andere medewerkers van haar stichting.

"De mondelinge meldingen zijn vertrouwelijk gedaan en zijn zorgvuldig behandeld", staat in de reactie van Financiën. "Wij vinden dat onze medewerkers erop moeten kunnen rekenen dat dit zo blijft en we doen daarom hierover ook verder geen uitspraken."