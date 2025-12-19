ECONOMIE
Een zak Cheetos zette het ecosysteem van een oeroude grot volledig op z'n kop

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
vrijdag, 19 december 2025 om 14:19
ANP-531927867
Een bezoeker liet een zakje chips vallen in de grootste grotkamer van de Verenigde Staten en startte ongewild een ecologische kettingreactie van jewelste. Parkrangers kijken er met afgrijzen op terug.
De inhoud van Cheetos-zakje bleef achter in de 'Big Room' van Carlsbad Caverns, een immens grottenstelsel in New Mexico. Door de warme en vochtige omstandigheden veranderde de bewerkte maïssnack al snel een ideale voedingsbodem voor allerhande micro-organismen.
Kettingreactie
Volgens de National Park Service ging het razendsnel mis. “De bewerkte maïs, zacht geworden door de vochtigheid van de grot, vormde de perfecte broedplaats voor microben en schimmels. Grotkrekels, mijten, spinnen en vliegen vormden een tijdelijk voedselweb, dat voedingsstoffen verspreidde door de grot en langs de formaties. Schimmels klommen omhoog, groeiden, stierven en begonnen te stinken. En zo ging de cyclus door.”
“Op menselijke schaal lijkt een omgevallen snackzak onbeduidend, maar voor het leven in de grot kan het wereldveranderend zijn”, waarschuwt de Park Service.
Rangers moesten uiterst voorzichtig te werk gaan om het afval en de schimmel te verwijderen, in de hoop blijvende schade te voorkomen. “Groot of klein: we laten allemaal een spoor achter. Laten we de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen.”
Kwetsbare ecosystemen
Dat is geen overbodige luxe. Jaarlijks bezoeken ruim 300 miljoen mensen de Amerikaanse nationale parken, goed voor bijna 70 miljoen ton afval. Vooral grotten zijn extreem kwetsbaar. Ze zijn afgesloten van de buitenwereld en herbergen unieke, gevoelige ecosystemen die volledig uit balans kunnen raken door één verkeerde toevoeging.
De geschiedenis kent pijnlijke voorbeelden. In de Franse Lascaux-grot, beroemd om haar prehistorische schilderingen, zorgden bezoekers voor schimmels die onherstelbare schade aanrichtten. Sinds de jaren zestig is de grot hermetisch afgesloten.
Bron: IFLScience

