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Kogelstootster Schilder derde bij finale Diamond League

Sport
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:33
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BRUSSEL (ANP) - Jessica Schilder (27) heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Na het winnen van haar derde opeenvolgende Europese titel vorige maand in Birmingham, moest ze de eindzege in de prestigieuze mondiale wedstrijdserie aan de Amerikaanse Chase Jackson laten. Sarah Mitton uit Canada werd tweede.
Na een ongeldige eerste poging noteerde Schilder in haar derde poging een afstand van 20,57 meter. De Amerikaanse Chase Jackson stootte met 21,14 een nieuw Amerikaans record en de beste jaarprestatie wereldwijd. Mitton kwam tot 20,64.
De Volendamse boekte dit seizoen twee overwinningen in de Diamond League, in Shanghai en Stockholm. Ook werd ze drie keer tweede en eenmaal derde. In Shanghai stootte de regerend wereldkampioene dit voorjaar als eerste atlete in veertien jaar over de magische grens van 21 meter. Met een uithaal van 21,09 meter scherpte ze haar eigen nationale record bovendien met 40 centimeter aan.
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