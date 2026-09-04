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Oekraïne stelt bestand voor tijdens bezoek Amerikaanse gezanten

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:31
bijgewerkt om vrijdag, 04 september 2026 om 19:37
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De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt Rusland een staakt-het-vuren te hebben voorgesteld voor tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Die worden dit weekend in Moskou en Kyiv verwacht en volgens Zelensky zou het goed zijn voor de onderhandelingen om die dagen niet aan te vallen.
"Er zullen geen luchtaanvallen komen van onze kant", aldus Zelensky. "En Rusland moet op zijn beurt ook zorgen voor een staakt-het-vuren, zonder eigen luchtaanvallen, gedurende de tijd die nodig is om deze gesprekken te voeren," zei Zelensky in een toespraak.
Witkoff en Kushner hebben eerder al enkele keren geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, zonder noemenswaardige resultaten. De onderhandelingen kwamen na het begin van de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran grotendeels stil te liggen. Nu komen de gezanten, na meerdere bezoeken aan Moskou, ook voor het eerst naar Oekraïne.
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