ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kogelstootster Schilder tweede bij finale Diamond League

Sport
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 19:39
anp270825171 1
ZÜRICH (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder is bij de finale van de Diamond League in Zürich als tweede geëindigd. De 26-jarige Volendamse noteerde 20,26 meter als beste afstand. De zege ging naar de Canadese Sarah Mitton met 20,67 meter. Het brons was voor Chase Jackson uit de Verenigde Staten (20,08 meter).
Regerend Europees kampioene Schilder wist dit jaar drie keer een wedstrijd in de Diamond League te winnen, in Xiamen, Monaco en Chorzow. Schilder doet volgende maand mee aan de wereldkampioenschappen in Tokio.
Menno Vloon eindigde als vijfde bij het polsstokhoogspringen. De 31-jarige Europees kampioen indoor kwam tot een hoogte van 5,65 meter, net als de Australiër Kurtis Marschall, die vierde werd. Wereldrecordhouder Armand Duplantis won met 6,00 meter, voor de Griek Emmanuel Karalis die ook 6,00 meter noteerde. De eindzege is voor Duplantis op basis van zijn prestaties in de vorige Diamond League-ontmoetingen.
Vorig artikel

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger