Kogelstootster Schilder tweede bij finale Diamond League

ZÜRICH (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder is bij de finale van de Diamond League in Zürich als tweede geëindigd. De 26-jarige Volendamse noteerde 20,26 meter als beste afstand. De zege ging naar de Canadese Sarah Mitton met 20,67 meter. Het brons was voor Chase Jackson uit de Verenigde Staten (20,08 meter).

Regerend Europees kampioene Schilder wist dit jaar drie keer een wedstrijd in de Diamond League te winnen, in Xiamen, Monaco en Chorzow. Schilder doet volgende maand mee aan de wereldkampioenschappen in Tokio.

Menno Vloon eindigde als vijfde bij het polsstokhoogspringen. De 31-jarige Europees kampioen indoor kwam tot een hoogte van 5,65 meter, net als de Australiër Kurtis Marschall, die vierde werd. Wereldrecordhouder Armand Duplantis won met 6,00 meter, voor de Griek Emmanuel Karalis die ook 6,00 meter noteerde. De eindzege is voor Duplantis op basis van zijn prestaties in de vorige Diamond League-ontmoetingen.