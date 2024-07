Kogelstootster Schilder verbetert nationaal record bij FBK Games

HENGELO (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder heeft in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs laten zien in goede vorm te zijn. De Europees kampioene kwam tijdens de FBK Games in Hengelo tot een Nederlands record van 20,33 meter, 2 centimeter verder dan haar vorige topresultaat. Daarmee won ze de wedstrijd.

Lang leek de 25-jarige Volendamse haar meerdere te moeten erkennen in olympisch kampioene Lijiao Gong en wereldkampioene Chase Jackson, mede door meerdere ongeldige pogingen. Haar laatste poging was echter de verste van allemaal, wat op luid gejuich van het publiek kon rekenen.

De Amerikaanse Jackson werd tweede met 20,07, voor Gong uit China (20,00 meter).