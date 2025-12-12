ECONOMIE
Kok wint voor twaalfde keer op rij 500 meter in wereldbeker

Sport
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 20:02

HAMAR (ANP) - Schaatsster Femke Kok heeft voor de twaalfde keer op rij een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter gewonnen. De houdster van het wereldrecord (36,09) was in het Noorse Hamar verreweg de snelste van het veld met een tijd van 37,05, een baanrecord. De Poolse Kaja Ziomek-Nogal zette de tweede tijd neer: 37,65 en de Japanse Yukino Yoshida eindigde als derde met een tijd van 37,75. Marrit Fledderus noteerde de zevende tijd met 37,92.
De wedstrijd startte bijna een uur later vanwege technische problemen met het startpistool. Suzanne Schulting was daarvan het meest de dupe, want zij reed in het eerste paar en moest een aantal keren tevergeefs de baan op. Na een aantal mislukte pogingen kreeg Schulting te horen dat ze haar trainingspak weer kon aantrekken. Toen ze eenmaal opnieuw het ijs op mocht, ging de start goed, maar kwam de drievoudig olympisch kampioene shorttrack ten val in de eerste bocht.
Het Vikingskipet in Hamar is het decor voor de vierde wereldbeker van deze winter. Het zijn de laatste wedstrijden voor het olympisch kwalificatietoernooi.
