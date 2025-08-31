ECONOMIE
Koning: Formule 1 Zandvoort een van de mooiste evenementen

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 15:16
anp310825092 1
ZANDVOORT (ANP) - De Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 op het circuit van Zandvoort is een van de mooiste evenementen die Nederland rijk is. Dat zei koning Willem-Alexander tegen een verslaggever van het ANP tijdens de zogeheten 'gridwalk' vlak voor de race.
"Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt. We kunnen gelukkig nog twee keer genieten. En wie weet keert het evenement nog wel weer eens terug. Maar het is absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben. "
