Kopecky sprint naar ritzege en leiderstrui in Vuelta Femenina

ANTAS DE ULLA (ANP) - De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de vierde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De voormalige wereldkampioene van SD Worx-Protime was de beste in de sprint van een uitgedund peloton en neemt de leiding in het algemeen klassement over. Achter Kopecky werd haar ploeggenoot Anna van der Breggen tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde.

Door bonificatieseconden neemt Kopecky de rode leiderstrui over van de Duitse Franziska Koch, die vijfde werd in de sprint. In het algemeen klassement heeft Kopecky zes seconden voorsprong op Koch en twaalf seconden op nummer 3 Cédrine Kerbaol uit Frankrijk. Van der Breggen staat vierde op twintig seconden van haar ploeggenoot.

"We waren drie dagen dicht bij maar hadden nog niks", zei Van der Breggen na de rit tegen Eurosport. "Dan ben je heel hongerig voor de overwinning." De Vuelta Femenina duurt nog tot en met zaterdag en eindigt met de beklimming van de loodzware Angliru.