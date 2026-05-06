ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kopecky sprint naar ritzege en leiderstrui in Vuelta Femenina

Sport
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 17:40
anp060526141 1
ANTAS DE ULLA (ANP) - De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de vierde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen. De voormalige wereldkampioene van SD Worx-Protime was de beste in de sprint van een uitgedund peloton en neemt de leiding in het algemeen klassement over. Achter Kopecky werd haar ploeggenoot Anna van der Breggen tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde.
Door bonificatieseconden neemt Kopecky de rode leiderstrui over van de Duitse Franziska Koch, die vijfde werd in de sprint. In het algemeen klassement heeft Kopecky zes seconden voorsprong op Koch en twaalf seconden op nummer 3 Cédrine Kerbaol uit Frankrijk. Van der Breggen staat vierde op twintig seconden van haar ploeggenoot.
"We waren drie dagen dicht bij maar hadden nog niks", zei Van der Breggen na de rit tegen Eurosport. "Dan ben je heel hongerig voor de overwinning." De Vuelta Femenina duurt nog tot en met zaterdag en eindigt met de beklimming van de loodzware Angliru.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading