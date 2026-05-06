Zeventien Nederlandse wielrenners starten in Giro d'Italia

NESSEBAR (ANP) - Zeventien Nederlandse wielrenners starten vrijdag in Bulgarije in de Ronde van Italië. Dat zijn er evenveel als vorig jaar. Een Nederlandse kanshebber op de eindzege is er niet, wel zijn er kansen voor sprinters als Casper van Uden en Dylan Groenewegen. Van Uden won vorig jaar een etappe in de Giro, Groenewegen lukte dat nog nooit.

Klimspecialist Thymen Arensman (Netcompany Ineos) hoopt zijn ritzeges van vorig jaar in de Tour de France een vervolg te geven in de eerste grote ronde van dit jaar. Hij eindigde in zowel 2023 als 2024 al als zesde in het klassement van de Giro. De Nederlander Sjoerd Bax (30) rijdt voor Pinarello Q36.5 zijn eerste grote ronde. Dat geldt ook voor Timo de Jong (Picnic PostNL) en Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets).

Het Nederlandse Picnic PostNL start met vijf renners uit eigen land, onder wie Van Uden. Groenewegen krijgt landgenoten Wout Poels, Elmar Reinders en De Vries mee in de eerste grote ronde voor de ploeg Unibet Rose Rockets van youtuber en oud-wielrenner Bas Tietema.

Visma - Lease a Bike beschikt met de Deen Jonas Vingegaard over de favoriet voor de eindzege. Het Nederlandse team won de Giro vorig jaar al met de inmiddels gestopte Simon Yates. Vingegaard krijgt de komende weken hulp van onder anderen Wilco Kelderman en Bart Lemmen.

De overige Nederlanders zijn Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious), Mick van Dijke (Red Bull-Bora-hansgrohe), Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost), Koen Bouwman (Jayco AlUla), Frank van den Broek, Gijs Leemreize en Tim Naberman (allen Picnic PostNL).

De 109e Giro d'Italia start vrijdag in Bulgarije met een vlakke rit over 147 kilometer van Nessebar naar Burgas. De slotrit is op 31 mei met finish in Rome.